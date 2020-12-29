Государственных служащих обязали отчитываться об имеющихся у них цифровых активах

С 1 января по 30 июня 2021 года граждане, претендующие на замещение государственных должностей или должностей федеральной государственной службы, должны предоставить уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах и цифровых правах. Сведения предоставляются по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.

Федеральным государственным органам, Банку России, органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам, а также государственным корпорациям (компаниям) рекомендовано руководствоваться Указом Президента РФ № 778 при реализации полномочий, касающихся определения порядка представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Указ вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением соответствующих изменений, вносимых в форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждённую Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, вступающих в силу с 1 июля 2021 года.