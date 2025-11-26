Государственным инспекторам труда приходится регулярно участвовать в расследованиях несчастных случаев на производстве

Как сообщает Государственная инспекция в Мурманской области, завершено расследование тяжёлого несчастного случая, происшедшего в октябре с работником Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Напомним, при следовании из Мончегорска в Кировск к месту проведения технических работ мастер по обслуживанию абонентов не справился с управлением автомобиля и опрокинулся в кювет.

В ходе расследования комиссией были изучены все обстоятельства несчастного случая. Установлено, что в момент происшествия работник исполнял обязанности по совмещенной должности - водителя автомобиля.

Работник пояснил, что при движении его ослепило солнце, вследствие чего он выехал на обочину дороги и допустил занос автомобиля. Согласно документам, оформленным сотрудниками ДПС, в действиях водителя не установлен состав административного правонарушения.

Комиссией также были изучены условия труда и отдыха водителя: нарушений и вины в случившемся со стороны работодателя не установлено.

«По итогам расследования несчастный случай признан связанным с производством, так как пострадавший, направлялся к месту выполнения работ по указанию работодателя и осуществлял правомерные действия, непосредственно связанные с его трудовой деятельностью», - сообщил руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

В настоящее время государственный инспектор труда принимает участие в работе комиссии по расследованию другого несчастного случая, произошедшего 24 ноября в Оленегорском горно-обогатительном комбинате.

Извещение о смертельном несчастном случае получено Государственной инспекцией труда в Мурманской области. Исходя из предварительной информации, машинист стрелового самоходного крана, двигаясь задним ходом по технологической дороге карьера, по неустановленным причинам совершил наезд на камнеулавливающий вал, в результате чего кран опрокинулся на левую сторону. Машинист крана погиб.

«Обстоятельства и причины происшествия уточняются и будут расследованы комиссией. Также по факту трагедии в отношении предприятия инициирована внеплановая проверка», - сообщил руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

