Кубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из МурманскаПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.11.25 16:30

Государственным инспекторам труда приходится регулярно участвовать в расследованиях несчастных случаев на производстве

Как сообщает Государственная инспекция в Мурманской области, завершено расследование тяжёлого несчастного случая, происшедшего в октябре с работником Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

Напомним, при следовании из Мончегорска в Кировск к месту проведения технических работ мастер по обслуживанию абонентов не справился с управлением автомобиля и опрокинулся в кювет.

В ходе расследования комиссией были изучены все обстоятельства несчастного случая. Установлено, что в момент происшествия работник исполнял обязанности по совмещенной должности - водителя автомобиля.

Работник пояснил, что при движении его ослепило солнце, вследствие чего он выехал на обочину дороги и допустил занос автомобиля. Согласно документам, оформленным сотрудниками ДПС, в действиях водителя не установлен состав административного правонарушения.

Комиссией также были изучены условия труда и отдыха водителя: нарушений и вины в случившемся со стороны работодателя не установлено.

«По итогам расследования несчастный случай признан связанным с производством, так как пострадавший, направлялся к месту выполнения работ по указанию работодателя и осуществлял правомерные действия, непосредственно связанные с его трудовой деятельностью», - сообщил руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

В настоящее время государственный инспектор труда принимает участие в работе комиссии по расследованию другого несчастного случая, произошедшего 24 ноября в Оленегорском горно-обогатительном комбинате.

Извещение о смертельном несчастном случае получено Государственной инспекцией труда в Мурманской области. Исходя из предварительной информации, машинист стрелового самоходного крана, двигаясь задним ходом по технологической дороге карьера, по неустановленным причинам совершил наезд на камнеулавливающий вал, в результате чего кран опрокинулся на левую сторону. Машинист крана погиб.

«Обстоятельства и причины происшествия уточняются и будут расследованы комиссией. Также по факту трагедии в отношении предприятия инициирована внеплановая проверка», - сообщил руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

 

 

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242216%2F663b3c4c2f468c917d

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 1 января 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% зарплаты работников бюджетной сферы, а с 1 июля - социальные выплаты-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно снижается в парах с евро и фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»