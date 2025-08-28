Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее

Государственной инспекцией труда завершено дополнительное расследование несчастного случая (с лёгким исходом), произошедшего с лаборантом Мурманского областного краеведческого музея в мае текущего года.

Попытавшись встать на скамейку, чтобы расставить предметы, пострадавшая потеряла равновесие и упала на пол.

Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая: неосторожность, невнимательность и поспешность работника при выполнении должностных обязанностей; недостатки в организации подготовки работников по охране труда (не проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда); не ознакомление работника с результатами оценки профессиональных рисков на его рабочем месте.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

По словам Юрия Дмитриева, руководителя Гострудинспекции, обучение и инструктаж работников по охране труда - это неотъемлемая часть системы управления охраной труда (СУОТ). Не стоит ею пренебрегать. При правильной организации СУОТ помогает сохранить здоровье работников, уменьшить финансовые риски для работодателя, обеспечить необходимый уровень трудовой дисциплины и ответственности среди сотрудников.