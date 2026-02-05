Государственным инспектором труда завершена плановая выездная проверка в отношении ООО «Траст Шиппинг»

ООО «Траст Шиппинг» осуществляет деятельность по трудоустройству российских моряков на суда заграничного плавания. В ходе проверки было установлено, что работодатель нарушает требования федерального закона от 12.12.2023 №565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации».

Выявлены следующие нарушения: отсутствие договора страхования. В нарушение части 3 статьи 36.2 закона, с моряками не заключались договоры страхования на случай невыполнения юридическим лицом или судовладельцем своих обязательств; неинформирование работников. До заключения трудового договора компания не довела до сведения моряков информацию об их праве на компенсацию денежного ущерба, который может быть причинён в результате неисполнения обязательств со стороны судовладельца.

Эти требования закона направлены на защиту прав и законных интересов российских граждан, работающих за пределами страны, и минимизацию их финансовых рисков.

По итогам проверки государственным инспектором труда выдано предписание об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

Заместитель руководителя Гострудинспекции Анастасия Подобедова напоминает: «Организации, занимающиеся трудоустройством граждан за границей, обязаны неукоснительно соблюдать нормы российского трудового законодательства, обеспечивая полную правовую и социальную защищенность работников».