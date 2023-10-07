Мурманская область. Арктика (16+)07.10.23 08:45
Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» выступит на сцене «Кировки»
Ансамбль «Берёзка» - всемирно известный коллектив, ставший подлинным достоянием нашей страны, обладатель уникальной золотой медали «За вклад в укрепление дружбы между народами» в 2023 году отмечает юбилей.
«Не надо читать 200 томов о России, достаточно посмотреть один концерт «Берёзки», и вы увидите, что такое русский нрав, русский характер, русское начало» - писала французская пресса после гастролей ансамбля в Париже.
21 октября ансамбль выступит с юбилейной концертной программой «Берёзка – 75» в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. (6+)
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267420%2Falbum-139605315_00%2Frev
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