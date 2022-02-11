Государственный архив Мурманской области ждут обновления К 100-летию архивной службы Мурманской области региональный Госархив будет обновлен – в учреждении появится оборудование для создания мультимедийного контента.

Опыт, полученный учреждениями культуры в пандемию, показал высокую актуальность и удобство работы в онлайн-формате. Региональный Госархив уделяет огромное внимание внедрению передовых технологий, цифровизации и популяризации архивных сведений, благодаря чему сотни северян каждый день могут больше узнать о том, как рождалась и росла Мурманская область. На интернет-ресурсах архива опубликованы множество статей и фотографий, оцифрованных документов и других материалов, которые наглядно демонстрируют ключевые этапы становления Кольского Заполярья.

Новое современное оборудование позволит сотрудникам областного Госархива создавать качественный мультимедийный интернет-контент: видеоролики и материалы информационного, исторического и познавательного плана. Это поможет активнее вовлечь жителей региона в изучение истории родного края.

Кроме того, в этом году планируется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия территории архива и создать комфортные условия для всех категорий граждан, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на обновления Госархив получит более 8 млн рублей, средства будут выделены из резервного фонда областного правительства в дополнение к субсидии, предусмотренной в госпрограмме Мурманской области «Культура». Соответствующее постановление подписано губернатором региона Андреем Чибисом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439756/#&gid=1&pid=1