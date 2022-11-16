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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.22 13:15

Государственный бюджет на 2023 год предусматривает направление 7,5 миллиарда рублей на развитие Арктики

При этом расходы на социальное развитие региона в сравнении с прошлым годом вырастут на 2,3 миллиарда. Об этом председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов рассказал в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной XII Международному форуму «Арктика: настоящее и будущее».

Мероприятие прошло на площадке агентства ТАСС, уточняется на сайте возглавляемого депутатом комитета. Парламентарий рассказал, что в настоящий момент благодаря принятым федеральным законам о предпринимательской деятельности в Арктике идёт реализация около 500 инвестиционных проектов, объём вложений по которым оценивается в более чем 1,3 триллиона рублей. Харитонов уточнил, что финансирование обеспечит создание свыше 30 тысяч рабочих мест.

«Расходы на социально-экономическое развитие Арктической зоны будут выше, чем планировалось ранее: в 2023 году они вырастут на 2,3 млрд рублей, а в целом  по государственной программе по Арктике в 2023 году расходы бюджета запланированы в размере 7,5 млрд рублей», — сообщил политик.

Он также обратил внимание на предложения молодёжи Арктики, в частности, о создании единого информационного центра Арктической зоны и по разработке концепции молодёжной политики в регионе.

Вместе с тем Харитонов отметил подготовленный законопроект «О северном завозе», указав на ключевые новации в нём.  «Важно, что мы, наконец, пришли к пониманию необходимости специального законодательного регулирования поставок продукции в районы Крайнего Севера и Дальнего Востока», — подчеркнул депутат.

 

 

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