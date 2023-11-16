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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.23 11:00

Государственный долг Мурманской области на 1 ноября составил 18,7 млрд рублей

В структуре долга основную долю занимает задолженность по бюджетным кредитам – 17,1 млрд рублей или 92%, и государственные гарантии Мурманской области, предоставленные в обеспечение исполнения обязательств АО «Мурманэнергосбыт» – 1,6 млрд рублей или 8%. Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями, отсутствует.

Государственный долг Мурманской области снизился на 4,6 млрд рублей за счёт погашения бюджетного кредита, предоставленного бюджету Мурманской области на пополнение остатка средств на едином счёте бюджета.

Как сообщает региональное Министерство финансов, Мурманская область остаётся регионом с высоким уровнем долговой устойчивости и подтвержденным стабильным прогнозом по кредитному рейтингу.

 

Фото: https://minfin.gov-murman.ru/news/505388/

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