Государственный флаг на ледоколе «Урал» планируют поднять в ноябре 2022 года

ФГУП «Атомфлот» планирует в 2022 году провести испытания и поднять флаг на ледоколе «Урал» проекта 22220, а также спустить на воду третий ледокол проекта — «Якутия». Об этом в ходе форума «Судостроение в Арктике» в Архангельске сообщил заместитель генерального директора по строительству флота – руководитель представительства ФГУП «Атомфлот» в Санкт-Петербурге Константин Князевский.

В настоящее время на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот» ведётся строительство трёх атомоходов проекта 22220. Это ледоколы «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Введены в эксплуатация головной ледокол проекта «Арктика» и первый ледокол серии — «Сибирь».

Как следует из презентации спикера, поднятие флага на «Урале» запланировано на 1 ноября 2022 года, спуск на воду «Якутии» — на 25 ноября 2022 года. Техническая готовность «Урала» (по состоянию на 12.06.2022) составляет 92,62%, «Якутии» — 37,88%. Готовность четвертого ледокола серии — «Чукотка» — составляет 8,55%.

Кроме этого, в декабре 2022 года ФГУП «Атомфлот» рассчитывает принять пять ледовых буксиров в порту Мурманск, сообщил Константин Князевский.

Фото: https://forums.airbase.ru/2020/02/t89633_37--universalnye-atomnye-ledokoly-proekta-22220.html?r=1441162883