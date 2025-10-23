41 год, здоровье хорошее: Росстат составил портрет среднестатистического россиянинаКУПИТЬ МЕТАЛЛОПРОКАТ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» стал для ветеранов и семей участников СВО «единым окном» комплексной помощи

В Москве состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В заседании приняли участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, а также другие члены Наблюдательного совета.

Сергей Кириенко в своём выступлении подчеркнул, что ветераны СВО и их близкие отмечают эффективность работы фонда:

«Согласно проведенным Народным фронтом опросам, улучшилась ситуация с охватом ветеранов СВО социальными координаторами. В 2025 году доля таких ветеранов, которые сообщили, что за ними закреплен социальный координатор, увеличилась на 11 пунктов и достигла 87%. Около 80% опрошенных ветеранов оценивают работу координаторов стабильно высоко».

Также он поддержал инициативу по изменению структуры филиалов фонда «Защитники Отечества» в части создания в муниципалитетах трёх пилотных регионов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Московской области – дополнительных отделений фонда «Защитники Отечества».

«Кроме того, правильно создать выездные офисы на базе филиалов в Краснодарском крае и республике Северная Осетия – Алания, чтобы сотрудники могли выезжать для работы с ветеранами СВО в республиках Абхазия и Южная Осетия. Эти решения позволят максимально приблизить социальных координаторов к ветеранам СВО и членам их семей», – отметил Сергей Кириенко.

В свою очередь председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева озвучила инициативу о расширении оказываемой фондом помощи на ветеранов СВО, которые получили тяжёлые ранения, но приняли решение продолжить службу в контуре Министерства обороны Российской Федерации.

Предполагается, что действующие военнослужащие с инвалидностью смогут наравне с уволенными ветеранами СВО получать меры поддержки от государства. Среди них: технические средства реабилитации, в том числе высокотехнологичные спортивные протезы, автомобили с ручным управлением, адаптивная одежда, а также адаптация жилых помещений, доплата к электронному сертификату, выдаваемому Социальным фондом России, обеспечение медицинскими изделиями и лекарственными препаратами.

За два с половиной года работы фонд «Защитники Отечества» стал для ветеранов и семей участников СВО «единым окном» комплексной помощи. Создана экосистема сопровождения, основанная на индивидуальном подходе к каждому обратившемуся и тесном межведомственном взаимодействии. За это время в филиал фонда по Мурманской области обратились более 8900 граждан, поступило свыше 21500 обращений, из которых успешно решены 91%.

Среди приоритетных задач филиала фонда остаются вопросы по оказанию медицинской и юридической помощи ветеранам СВО и членам семей погибших защитников, назначение мер социальной поддержки, психологической помощи, содействие в оформлении и получении денежных выплат, связанных с участием в СВО, оказание содействия в поиске пропавших без вести бойцов, трудоустройстве и обучении.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555693/#&gid=1&pid=1

