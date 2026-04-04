Государственный фонд «Защитники Отечества» подводит итоги трёх лет работы

Вчера состоялся прямой эфир с председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой. Она рассказала о работе, которую проделали сотрудники фонда в регионах, о помощи, оказанной ветеранам и их близким.

Напомним, три года назад, 3 апреля 2023 года, Президент России подписал Указ о создании Государственного фонда «Защитники Отечества». Главный результат работы фонда – создание принципиально новой системы социального сопровождения героев. В её основе лежит тесное межведомственное взаимодействие, а ведущим принципом является индивидуальный подход к каждому обратившемуся в фонд защитнику и родственнику погибшего героя. Для этого в Мурманском филиале фонда работает 33 социальных координатора.

«С момента подписания Указа Президента России о создании Государственного фонда «Защитники Отечества» прошло три года. За это время нам удалось выстроить комплексную систему поддержки и социального сопровождения ветеранов СВО, их близких, членов семей погибших героев. Она постоянно совершенствуется на основе обратной связи от защитников, что, безусловно, является ключевым показателем нашей работы. Кроме того, деятельность фонда даёт мощный импульс развитию экономики, производства, медицины и технологий, что позволяет вывести помощь участникам боевых действий на принципиально новый уровень. Такие результаты были бы невозможны без консолидации усилий государства, общественности, коммерческих организаций и неравнодушных людей по всей стране», – сказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

За время работы филиала фонда «Защитники Отечества» поступило более 25 тысяч запросов от героев и их близких. При этом 91% уже решено положительно. Чаще всего в фонд поступают обращения, связанные с назначением мер социальной поддержки, получением денежных выплат, оформлением удостоверения ветерана боевых действий, юридической помощью.

Фонд «Защитники Отечества» впервые запустил в стране уникальную программу адаптации жилья, учитывающую нужды ветеранов СВО с инвалидностью.

Кроме того, постоянно расширяется перечень технических средств реабилитации и средств адаптации, которыми фонд обеспечивает ветеранов специальной военной операции. Второй год герои с тяжелой инвалидностью получают автомобили с ручным управлением. С прошлого года автомобили комплектуются багажниками для перевозки кресел-колясок.

В июле 2025 года при поддержке Президента России фонд «Защитники Отечества» начал выдавать ветеранам с инвалидностью адаптивную одежду, которая учитывает их физиологические возможности.

Фонд также оказывает содействие ветеранам СВО и членам семей погибших героев в получении медицинской помощи и психологической поддержки. Фонд «Защитники Отечества» совместно с Минздравом РФ и при поддержке региональных властей запустил в стране программу углубленной диспансеризации для ветеранов спецоперации.

Также ветеранам и их близким на площадке филиала фонда оказывается психологическая поддержка. При необходимости в этой деятельности также участвуют сотрудники психологической службы МЧС России.

Одно из приоритетных направлений работы фонда «Защитники Отечества» – помощь ветеранам СВО в обучении, переобучении и трудоустройстве. Фонд совместно с партнерами дает возможность героям проходить программы переобучения и повышения квалификации.

Дополнительно фонд совместно с партнёрами поддерживает ветеранов, которые принимают решение заниматься предпринимательской деятельностью, и реализует новый механизм заключения социального контракта – без учета среднедушевого дохода ветеранов.

В 2026 году фонд «Защитники Отечества» планирует расширить перечень мер помощи, оказываемой ветеранам СВО, дополнив его протезированием после остеоинтеграции – соединения кости с искусственным имплантом. Это одна из самых передовых технологий в отрасли протезирования. В список выдаваемых фондом ТСР планируется включить спортивную обувь и средства для занятий адаптивным спортом: баскетболом на колясках, регби на колясках, фехтованием на колясках, спортивными танцами на колясках.

Вовлечение ветеранов в занятия физкультурой и спортом, в том числе адаптивным, – одно из важных направлений работы фонда «Защитники Отечества». В командных видах спорта ветераны могут снова почувствовать поддержку боевых товарищей, что помогает быстрее вернуться к активной жизни. Спорт работает как устойчивый инструмент социальной адаптации. Поэтому фонд выстроил комплексную поддержку, помогая героям с техническими средствами реабилитации для спорта, обеспечивая экипировкой и инвентарем, чтобы защитники могли начать заниматься сразу, как только появится возможность.

Одним из самых востребованных направлений стал следж-хоккей. Параллельно фонд развивает и новые дисциплины. Регби на колясках – одно из таких направлений. Первые соревнования в Москве вызвали большой интерес среди ветеранов, поэтому фонд перешел к системной работе, начал помогать со спортивными колясками, экипировкой и инвентарем, поддерживать тренировки и организацию турниров.

Сегодня ветераны СВО с тяжёлыми ранениями по всей стране регулярно занимаются различными видами адаптивного спорта. За прошлый год более чем вдвое увеличилось количество ветеранов, представляющих национальные сборные команды на международном уровне.

Особую популярность среди ветеранов завоевали комплексные соревнования «Кубок Защитников Отечества» по летним и зимним видам спорта. Это пространство поддержки, общения и новых знакомств для героев. В 2026 году запланировано проведение турнира для защитников Северо-Западного федерального округа.

Также в этом году планируется завершить работы по внедрению Государственной информационной системы «Защитник Отечества». ГИС позволит проактивно отслеживать и анализировать необходимые данные по всем вернувшимся военнослужащим и семьям погибших героев.

