Государственный фонд «Защитники Отечества» запускает акцию «Семья Защитников Отечества». Акция реализуется в рамках проекта «Наша семья – наша Победа», который начинается в Год Семьи и будет продолжен в год 80-летия Великой Победы.

«Мы очень хотим рассказать широкой аудитории о прекрасных семьях наших бойцов, – отметила руководитель Мурманского филиала Жанна Макарова. – За каждым воином стоят его близкие, за будущее которых он сражается. А они, в свою очередь, поддерживают и защищают его. Такие семьи – это и есть Россия».

Как сообщает Мурманский филиал фонда «Защитники Отечества», к участию в акции фонд приглашает семьи ветеранов специальной военной операции, готовыми поделиться своими историями, традициями и секретами семейного счастья.

Связаться с организаторами акции можно по телефону +7 (921) 031-79-28, написав сообщение в группу мурманского филиала фонда в соцсетях или через социальных координаторов

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/