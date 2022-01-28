Госуслуги и «ВКонтакте» будут доступны северянам бесплатно

Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко внесла портал госуслуг и социальную сеть «ВКонтакте» в список социально значимых сайтов. Это значит, что доступ к этим ресурсам интернет-провайдеры и сотовые операторы должны предоставлять бесплатно. Сайты будут доступны даже при нулевом балансе аккаунта домашнего интернета или мобильной связи.

Россияне первыми в мире получили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам по инициативе Президента России Владимира Путина. Поручение главы государства реализовано в достаточно сжатые сроки.

Присутствие госорганов в крупнейшей соцсети России «ВКонтакте» удобно для пользователей — им не нужно искать в интернете сайт своего муниципалитета. По данным Центра управления регионом Мурманской области, сегодня аудитория госпабликов превысила в Заполярье превысила 437 тысяч человек, большая ее часть приходится на «ВКонтакте».

«В соцсети «ВКонтакте» завели свои страницы и сообщества уже 276 региональных и муниципальных органов власти, министерств, подведомственных им организаций и бюджетных учреждений – больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев», – отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, по информации регионального Министерства цифрового развития, в Заполярье 85% домохозяйств имеют доступ к сети Интернет. При этом 81% населения выходят в сеть каждый или почти каждый день (в среднем по России и СЗФО в 2021 году – 72%). Регион занимает второе место среди субъектов РФ в рейтинге по обеспечению доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436871/#&gid=1&pid=1