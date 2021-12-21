Госжилинспекцию региона преобразуют в министерство

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление о внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной власти региона: в нее будет включено Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Таким образом, Государственная жилищная инспекция Мурманской области будет реорганизована в министерство в связи с объединением полномочий по осуществлению жилищного и строительного надзоров в единый исполнительный орган государственной власти Мурманской области.

Новое министерство будет осуществлять функции:

- по осуществлению жилищного надзора, контроля за деятельностью управляющих организаций;

- государственный контроль (надзор) за региональными операторами, за соблюдением требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности;

- государственный контроль (надзор) за органами государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления, за соблюдением установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности;

- лицензирование деятельности в сфере управления многоквартирными домами;

- по осуществлению регионального государственного строительного надзора, государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечение сохранности этих средств;

- по контролю за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области законодательства о градостроительной деятельности в части соблюдения обязательных требований, связанных со строительством, вводом объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлением и сносом самовольных построек.

Данные меры направлены на усиление контроля в жилищной и строительной сфере и оптимизации работы надзорных ведомств, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/