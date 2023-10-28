Госжилстройнадзор помог решить проблему мурманского ТСЖ

Председатель ТСЖ «Старостина 35» Ирина Мостовая обратилась в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области с просьбой помочь найти выход их сложной ситуации.

Из-за строительства рядом с домом детской площадки, ТСЖ пришлось переносить находящуюся в непосредственной близости контейнерную площадку. Однако самостоятельно договориться с соседними домами о новом месте её установки не получалось.

- Когда началась стройка, нам пришлось перенести контейнер на нижнюю площадку, где ещё стоят контейнеры домов №№37, 39 и 41. Но это было временное решение, так как она не соответствует санитарным правилам из-за того, что находится очень близко к нашему дому. Естественно, после появления четвёртого контейнера нагрузка на неё выросла и начались возмущения жильцов. Мы предложили управляющим компаниям домов №№39 и 41 оборудовать для них отдельную площадку, и даже нашли под неё место рядом с этими домами. Но после того, как обе УК отказались, мы зашли в тупик, - рассказала Ирина Мостовая.

В ответ на обращение председателя ТСЖ министром Госжилстройнадзора Алёной Кузнецовой был организован выезд на улицу Старостина с участием представителей управления Октябрьского округа, оператора бытовых отходов компании «Ситиматик» и управляющих соседними домами компаний.

Во время осмотра территории участникам удалось найти выход из ситуации, устраивающий все стороны. На следующий день детали дальнейших действий были согласованы в ходе рабочей встречи в Министерстве госжилстройнадзора.

Фото: https://gov-murman.ru