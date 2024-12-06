Мурманская область. Арктика (16+)06.12.24 13:00
Госжилстройнадзор помог вернуть жителям Мурманской области более 6 миллионов рублей
Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, за 11 месяцев 2024 года во исполнение предписаний и требований Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области управляющими и ресурсоснабжающими организациями произведено перерасчётов на сумму 6 млн 820 тысяч рублей.
Из них корректировка платы за коммунальную услугу по отоплению составила 3 млн 50 тысяч рублей, прочие перерасчеты – 3 млн 770 тысяч рублей.
Порядок обращения в министерство можно найти на сайте ведомства по ссылке: https://gzhi.gov-murman.ru/news/poryadok.php
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