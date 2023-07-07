Госжилстройнадзор помог вернуть жителям Мурманской области более миллиона рублей

В течение первого полугодия 2023 года во исполнение требований, предостережений и предписаний Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области управляющие организации и поставщики коммунальных услуг произвели перерасчёты в пользу жильцов многоквартирных домов на общую сумму 1 млн 155 тысяч 400 рублей.

«Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, стали некорректные начисления платы за жилищные и коммунальные услуги, за потребленные на содержание общего имущества домов ресурсы, а также не предоставление перерасчета за некачественное предоставление услуг», – отмечает министерств государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова.

Во втором полугодии работа с обращениями северян о перерасчётах продолжается в рабочем режиме, отмечает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.