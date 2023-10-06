Госжилстройнадзор помог жильцам дома в Мурманске вернуть более 200 тысяч рублей

По требованию Министерства Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области управляющая компания ООО «Линии севера» произвела перерасчёт размера платы за содержание жилого помещения на общую сумму 208,1 тысячи рублей в пользу жильцов дома №42 по улице Карла Маркса в Мурманске.

В Госжилстройнадзор обратились жильцы данного дома, которые отметили увеличения платы с августа 2022 года и с марта 2023 года. Предварительная проверка показала, что управляющая компания действительно подняла тариф на 7% и на 15,27% соответственно.

Действующим жилищным законодательством определено установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на срок не менее, чем один год. Таким образом, изменение размера платы дважды в год является недопустимым, что и послужило основанием для перерасчёта.

В настоящее время размер платы за содержание жилого помещения в квитанциях уменьшен в соответствие с принятыми общим собранием собственников решениями.

Фото: https://gov-murman.ru