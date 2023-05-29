«Госзнак» даёт добро на изготовление заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации

Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области информирует граждан, что в связи с готовностью АО «Госзнак» обеспечить изготовление заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации, подразделения по вопросам миграции с 1 июня 2023 года возобновляют приём заявлений о выдаче заграничных паспортов нового поколения.

Напомним, эти паспорта будут имеют ряд преимуществ перед обычными: они более удобны в использовании, а также обеспечивают более высокий уровень безопасности. Кроме того, электронный носитель информации позволит быстрее и эффективнее проверять личность гражданина при пересечении границы.

Граждане, которым необходимо получить заграничный паспорт нового поколения, могут обратиться в подразделения по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области. При этом необходимо учитывать, что срок изготовления такого паспорта может быть больше, чем у обычного.