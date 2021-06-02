Готовь лыжи летом, или В спортивную школу олимпийского резерва Мурманска поступил новый инвентарь

1 июня состоялась торжественная церемония передачи горнолыжного инвентаря воспитанникам отделения горнолыжного спорта спортивной школы олимпийского резерва №3 Мурманска.

В мероприятии приняли участие министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Дмитрий Блохин.

Горные лыжи (15 пар) приобретены за счёт средств субсидии из федерального и областного бюджетов на поставку оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни» на общую сумму 414508 рублей.

«Вопрос модернизации спортивных школ региона – крайне актуальный. Чтобы дети занимались в комфортных условиях, необходимо не только развивать инфраструктуру, но и обеспечивать необходимым спортивным инвентарем юных спортсменов. Мы продолжаем работу по обновлению материально-технической базы спортивных школ региона, поддержке различных видов спорта», – отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в рамках этой же субсидии для Мурманской области в 2022 году будет ещё приобретён инвентарь и оборудование спортивным школам олимпийского резерва по базовым видам спорта (СШОР №3 города Мурманска (отделение биатлона, лыжных гонок, горных лыж) и СШОР №4 города Мурманска (конькобежный спорт, легкая атлетика), также СШОР города Мончегорска (футбол, хоккей с мячом, конькобежный спорт, лыжные гонки). Общая сумма субсидии – 8,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 6,8 млн рублей, в областном бюджете предусмотрено 1,4 млн рублей.