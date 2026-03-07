Готовим кадры для Арктики: Агентство развития Мончегорска и РГУТиС договорились о сотрудничестве

Агентство развития Мончегорска и Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для туризма и индустрии гостеприимства. Документ был подписан 4 марта в Москве в ходе ежегодного форума РГУТиС «Молодые профессионалы: от теории к практике».

Как сообщает «KN51.RU», сотрудничество будет строиться вокруг практических программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки и профессионального обучения для тех, кто работает или планирует работать в этой сфере. Программы планируют реализовывать на базе Федерального ресурсного центра подготовки кадров РГУТиС.

— С каждым годом туризм становится всё более важной частью жизни нашего города. Сегодня мы видим огромный потенциал в развитии туристической инфраструктуры и повышении привлекательности Мончегорска для гостей. Именно поэтому наше сотрудничество с РГУТИС особенно ценно. Благодаря совместной работе мы сможем поделиться со студентами нашими наработками и рассказать о том, как на практике реализуются туристические проекты в Арктике. Это позволит готовить профессионалов, способных создавать и продвигать качественные туристические продукты в Арктике, способствующие дальнейшему процветанию нашего региона. – отметил заместитель директора Агентства развития Мончегорска Александр Елисеев.

Цель партнёрства — сделать работу в сфере туризма более понятной и привлекательной для молодежи и готовить компетентных работников.

— Наша главная задача — выпускать специалистов, готовых к работе в современном мире. Сегодняшнее соглашение с Агентством развития Мончегорска даст нашим студентам доступ к актуальным данным и опыту в сфере Арктического туризма. Это поможет глубже изучать регион, улучшит качество обучения и сделает наших выпускников востребованными профессионалами. Таким образом, мы делаем важный шаг вперед в подготовке специалистов, необходимых для развития туризма в Арктике, — подчеркнул и.о. ректора РГУТиС Амбарцум Галустов.

АРМ и РГУТиС планируют совместно разрабатывать и запускать образовательные программы, обмениваться учебными практиками и опытом, а также проводить мероприятия, которые познакомят школьников и молодежь с профессиями и помогут с профориентацией.

Отдельное направление — стажировки для педагогов университета и совместные научно-практические, учебно-методические и просветительские мероприятия в области подготовки кадров.

Фото (Российский государственный университет туризма и сервиса): https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/538769/#&gid=1&pid=1