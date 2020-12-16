Мурманская область. Арктика (16+)16.12.20 11:30
Готовим подарки к Новому году вместе с художественным музеем
Отдел народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея предлагает северянам сделать эксклюзивный подарок своими руками в мастерского Деда Мороза в Доме ремёсел.
19 декабря в 12.00 и 14.00 уверенных вязальщиц приглашают на мастер-класс «Вязание Рождественского чулка». Мероприятие проведёт Ольга Ивановна Дмитриева, преподаватель курсов по программам «Вязание крючком» и «Вязание спицами» в школе ремёсел.
Запись на мастер-класс по телефонам: 45-08-60, 45-08-38.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-
Последние комментарии
Александр
15.12.20 10:29
Для возрождения ВУЗа нужно сначала поставить грамотного руководителя. А не то, кто сейчас его возглавляет.
Комментарий к новости:Барк «Седов» могут вернуть Мурманскому государственному техническому университету
Тамара
14.12.20 20:57
Здравствуйте Сергей, хочу спросить вас о сыне, зовут Сергей 22. 12. 1985 год рождения г. Мурманск примерно 11. 45 время рождения, как его жизнь и что ждать, и если можно, как подходят друг другу, он,
Комментарий к новости:ЗНАКИ 2.0: Астролог Сергей Згазинский - о судьбах людей через звёзды
Д.О. Вернер
13.12.20 18:23
На фото все бывшие "комсомольцы" и "коммунисты"... А по факту редиски...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)17:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Россияне стали чаще соглашаться на «чёрную» зарплату-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 14 копеек, доллар теряет почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Минимальный по России рост платы за коммунальные услуги – в Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом