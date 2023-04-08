Готовимся отмечать День молодёжи в этом году 24 июня

Празднование Дня молодёжи перенесут с 27 июня на последнюю субботу июня. В этом году она выпадает на 24 число первого летнего месяца.

Такое поручение дал Президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, одна из студенток МГУ 25 января этого года попросила президента перенести празднование Дня молодёжи на последнюю субботу июня, аргументировав это тем, что сейчас, когда он выпадает на фиксированную дату, студенты, как правило, заняты подготовкой к экзаменам и работой. Глава государства эту идею поддержал.

«Администрации Президента РФ обеспечить перенос празднования Дня молодёжи с 27 июня на последнюю субботу июня», — указывается в поручении. Исполнить его необходимо до 1 мая.