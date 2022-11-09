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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.22 08:45

Готовимся смотреть многосерийный остросюжетный детектив «Баренцево море»

С 14 ноября в 21.20 на телеканале «Россия 1» состоится премьера многосерийного остросюжетного детектива «Баренцево море», который снимался в Мурманской области и получил региональную поддержку в виде рибейтов.

Телесериал «Баренцево море» был самым масштабным кинопроектом прошлого года на территории нашего региона. Съёмочная группа работала у нас полтора месяца - 25 смен. Из Москвы в Мурманск киноделы пригнали несколько машин с техникой и военным обмундированием.

События в сериале происходят в 1944 году. Для воссоздания исторического контекста потребовалась помощь мурманчан, которые стали участниками массовых сцен, исполняли маленькие роли. Костюмеры и гримеры превращали наших современников в моряков и офицеров, городских жителей и заключённых 40-х годов прошлого века.

Создатели сериала не случайно предпочли брать актеров второго плана из числа местных жителей. По их мнению, они добавляют достоверности происходящим событиям, лучше вписываются в колорит местности, чем приезжие артисты.

Некоторые сцены в сериале потребовали участия до 200 человек массовки. Чаще всего требовались мужчины, не имеющие усов и бород, что соответствовало военной моде тех лет. Мурманчане не только снимались в кино, но и работали в составе съёмочной группы водителями, администраторами, рабочими, бригадирами массовых сцен, перевозили историческую технику. В итоге более 1000 мурманчан приняли участие в создании исторической киноленты.

Съёмки происходили в Мурманске, Полярном, Ура-губе и Ретинском.

Центр развития кинопроизводства оказывал российской кинокомпании поддержку в реализации кинопроекта.

«Баренцево море» – новая опасная миссия контрразведчиков Сабурова и Солей, с которыми зритель впервые познакомился в проекте «Чёрное море». По сюжету офицерам предстоит предотвратить масштабную диверсию в Мурманском морском порту, найти и обезвредить противника. Главные роли в фильме режиссёра Олега Фомина исполнили Павел Трубинер, Екатерина Вилкова и Игорь Петренко.

 

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