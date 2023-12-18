Готовить, наводить порядок, искать подарки: россияне рассказали о самых нелюбимых предновогодних делах

Спокойствием в предновогодней суете может похвастаться только 1 из 3 россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, когда поинтересовались у россиян, какие дела или обязанности больше всего раздражают в подготовке к празднованию Нового года. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Самым нелюбимым делом перед Новым годом 14% россиян назвали приготовление праздничных блюд. На втором месте — уборка (9% голосов). 8% раздражаются от всеобщей спешки и суеты, 7% — от необходимости выбирать и упаковывать подарки. Заниматься закупкой продуктов к празднику не любят 6% россиян. 5% не нравится, что приходится тратить много денег. Наряжать ёлку и украшать дом не любят 3% россиян. По 1% опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравления коллег, клиентов, заказчиков и руководства. Для 34% россиян нет таких дел и обязанностей, которые бы раздражали их в преддверии Нового года. 3% наоборот — раздражает все. Ещё 6% не готовятся к Новому году и не празднуют его.

Среди новогодних дел, которые чаще раздражают женщин, — готовка и уборка. Мужчины же не любят большие траты, спешку и суету.

По сравнению с прошлым годом россиян стали чаще раздражать готовка, уборка и украшение дома.

Время проведения опроса: 30 ноября — 14 декабря 2023 года,