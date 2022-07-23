Готовится к открытию детский технопарк «Кванториум» на базе североморского лицея №1

В новом учебном году здесь будут организованы инженерные, технические и очень востребованные сейчас среди старшеклассников IT-программы дополнительного образования. Кроме того, в «Кванториуме» будет реализована «Школьная лига РОСНАНО» — сетевая программа, целью которой является продвижение в школах России идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь естественно-­научного.

— Школьный «Кванториум» включает в себя комплекс условий по оснащению общеобразовательной организации оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания, в том числе высокотехнологичным современным оборудованием, — рассказал директор лицея №1 Максим Кузнецов. — Сейчас мы активно готовимся к его открытию. На каждом этаже выделены специальные классы, где ближе к началу учебного года установим все необходимое оборудование. Часть уже поступила, еще часть ожидаем в середине августа.

К слову, посещать «Квантрориум» смогут не только ученики лицея, но и все желающие.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12591-v-novom-uchebnom-godu-v-severomorske-otkroetsya-kvantorium/#news-gal-2