Готовится к выходу новый сезон разговорного шоу о северных творцах, поддержанного губернаторским грантом

Этой осенью в эфир выйдут выпуски нового, пятого сезона разговорного шоу «Студия 4».

Проект «Студия 4» – интеллектуальное ток-шоу, темами которого становится современный Мурманск и молодые люди, выбравшие жизнь в Кольском Заполярье. Герои выпусков – творческие и амбициозные: они создают художественные проекты за Полярным кругом, вдохновляя своим примером окружающих.

Новые эпизоды будут представлены в спецпроекте «Разговор с художником», который стал победителем грантового конкурса губернатора Мурманской области на проекты в области современного искусства. Команда готовит серию видеопортретов четырёх локальных творцов, вдохновляющихся местом, в котором они живут и, в свою очередь, наполняющих его новыми смыслами. Погрузиться в художественную среду региона и узнать, как устроены домашние резиденции, мастерские, творческие размышления и процессы можно будет уже этой осенью.

Одна из героинь «Студии 4» – Наталья Романенко – молодая художница, экспериментирующая в разных направлениях творчества. Она смело пробует себя в многообразных креативных практиках и осваивает неизведанные территории искусства, в результате чего получаются оригинальные проекты, основанные на любви к Северу. Одной из таких инициатив стала выставка «Рыбов», которая экспонировалась в мурманском Центре современного искусства в июле и отразила размышления художницы об истории и современности рыбного Мурмана.

Как сообщает региональное Министерство культуры, новости проекта можно найти на официальной странице «Студии 4» в социальной сети «ВКонтакте», а посмотреть вышедшие выпуски шоу – на Rutube-канале.

Спецпроект реализуется при поддержке Росмолодёжи и Министерства культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/