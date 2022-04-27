Готовится соглашение сотрудничества между представительным органом государственной власти Минской области и законодательным органом Мурманской области

Заместитель председателя Мурманской областной Думы Геннадий Степахно с рабочим визитом посетил Минск. В ходе поездки он встретился с председателем Минского областного Совета депутатов Натальей Якубицкой.

Парламентарии обсудили проект соглашения о сотрудничестве между представительным органом государственной власти Минской области и законодательным органом Мурманской области. Документ предусматривает развитие межпарламентских связей, углубление сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности, реализацию на территориях Минской и Мурманской областей Союзных программ. Также он предлагает установить и укрепить прямые контакты между органами публичной власти, предприятиями, учреждениями и организациями.

По инициативе Геннадия Степахно в соглашение добавлен пункт о тесном взаимодействии в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения на основе исторической памяти и наследия Беларуси и России, формирования у молодежи высокого патриотического сознания, а также необходимости укрепления добрососедских связей на всем пространстве Союзного государства и Содружества Независимых государств.

Геннадий Степахно пояснил, что документ даст возможность конструктивно взаимодействовать в различных сферах жизни наших регионов:

— Республика Беларусь является одним из ведущих мировых экспортеров продовольствия, продукты питания отличаются высоким качеством и пользуются большой популярностью у северян. Белоруссия лидирует и в сфере цифровизации, что очень необходимо нашему региону. Нельзя обойти стороной и белорусское машиностроение, на заводах изготавливается самое различное оборудование, в том числе и для использования в тяжелой промышленности, что также актуально для Мурманской области.

Подписать соглашение планируется в середине июня в рамках традиционного Форума регионов Беларуси и России.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23748/