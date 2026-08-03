Готовность многоквартирных домов к предстоящему осенне-зимнему периоду уже проверена в девяти муниципалитетах Мурманской области из семнадцати

В регионе продолжаются сплошные рейды по оценке готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Государственные жилищные инспекторы регионального Минэнерго и ЖКХ Мурманской области проводят обследования многоквартирных домов по всему региону, проверяя, как управляющие организации готовят многоквартирные дома к отопительному периоду.

В рамках сплошных рейдов по подготовке к отопительному периоду особое внимание уделяется закрытию теплового контура, состоянию кровель, межпанельных швов, подвальных помещений, отмосток, проверяется состояние внутридомовых инженерных сетей и запорной арматуры, а также наличие теплоизоляции на внутридомовых инженерных сетях.

Рейды уже прошли в Мурманске, Кандалакше, Алакуртти, Оленегорске, Мончегорске, Коле, Териберке, Никеле, Полярном, Гаджиево, Снежногорске, Североморске. Готовность многоквартирных домов к предстоящему осенне-зимнему сезону уже проверена в девяти муниципалитетах Мурманской области из семнадцати. Сплошные рейды по подготовке к отопительному периоду будут проведены государственными жилищными инспекторами во всех муниципальных образованиях Мурманской области.

По результатам проведенных рейдов в адрес 30 управляющих организаций направлены требования, исполнение которых находится на контроле Министерства.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, согласно новым требованиям действующего законодательства управляющая организация не получит паспорт готовности к отопительному периоду, если хотя бы один дом под управлением не будет готовым к зиме.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571975/#&gid=1&pid=8