Готовность Мурманской области к осенне-зимнему периоду составляет 88%

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис уделил особое внимание теме подготовки региона к предстоящему отопительному сезону. Так, общая готовность коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день оценивается в 88%.

«На подготовку к зиме муниципалитетам направлено более 100 миллионов рублей. Теплоснабжение подготовлено на 81%, водоснабжение — на 89%, электроснабжение — на 84%. Социальные объекты и многоквартирные дома уже вышли на уровень 92% готовности», — сообщил глава региона.

С 1 июля в области работает специальная комиссия, которая провела проверки 45 объектов тепло- и водоснабжения в девяти муниципальных образованиях, в том числе в Мончегорске, Оленегорске, Североморске и Печенгском округе.

Отдельно губернатор подчеркнул важность вопроса топливного обеспечения.

«В этом году мы получили беспрецедентную федеральную поддержку — 2,5 миллиарда рублей на закупку мазута. Эти средства позволят снизить нагрузку на региональный бюджет. Мы можем направить высвобожденные ресурсы на развитие социальной сферы», — сказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что ключевая задача — обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона.

С подробными докладами по теме выступили и.о. министра энергетики и ЖКХ Алена Кузнецова, а также главы Оленегорска и Печенгского округа.