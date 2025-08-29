Готовность новой двухуровневой развязки на подъезде к Североморску составляет 80%

В Мурманской области продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки на 20-м км подъезда к Североморску в составе трассы Р-21 «Кола» (Восточно-Объездная дорога г. Мурманск). Дорожники завершают обустройство земляного полотна и укладку дорожного покрытия. В финальной стадии – прокладка труб, установка систем водоотведения и монтаж наружного освещения.

Открытие новой развязки, строительство которой началось в 2023 году, станет заключительным звеном второго этапа реконструкции участка с 14-го по 19-й км этой автодороги. Его завершение обеспечит безопасное распределение транспортных потоков при въезде и выезде из Мурманска, а также увеличит пропускную способность и безопасность подъезда к Североморску.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, работы ведутся на геологически сложной площадке, что потребовало значительных усилий по удалению скальной породы. В частности, объём выполненных буровзрывных работ составил более 240 тысяч кубометров, что подчеркивает масштабность проекта.

Реконструкция подъезда к Североморску с 14-го по 19-й км — логическое продолжение выполненного ранее обновления отрезка данной дороги с 0-го по 14-й км (ввод в эксплуатацию состоялся в 2016 году в честь 100-летнего юбилея Мурманска). Реконструкция автодороги направлена на кардинальное улучшение её качества и повышение безопасности движения.

В результате выполненных работ с восточной стороны столицы Заполярья создано современное автотранспортное полукольцо: скоростная четырёхполосная трасса первой категории с разделением встречных потоков движения силовым барьерным ограждением. Кроме того, трассу оборудовали несколькими транспортными развязками, мостами, путепроводами, наземными и подземными пешеходными переходами, а также искусственным освещением на всем протяжении.

Эти изменения значительно разгрузили дорожную сеть Мурманска, снизив интенсивность транспортного потока в городской черте. Они также повысили безопасность и удобство дорожного движения и улучшили экологическую ситуацию в городе.

Отдельно обращаем внимание, что в связи с продолжающимися активными строительно-монтажными работами в настоящий момент движение на участке с 19-го по 20-й км подъезда к Североморску временно ограничено.

Фото (ФКУ Упрдор «Кола»): https://gov-murman.ru/info/news/552416/#&gid=1&pid=1