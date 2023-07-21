Готовность порта «Лавна» составляет 68% - Андрей Чибис

Губернатор Андрей Чибис принял участие в обсуждении под руководством Президента России Владимира Путина темы загрузки ЦСКМС. Мероприятие состоялось вчера на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК-Мурманск» в Белокаменке.

«Мы сейчас посмотрели завод по производству заводов, который «НОВАТЭК» построил здесь, рядом с Мурманском. Безусловно, и для развития региона, для Мурманского порта – сколько там, по-моему, 56 миллионов, перевозили в прошлом году, – если такие проекты будут реализовываться, то, действительно, через пять-шесть лет произойдёт минимум удвоение возможностей, тем более что и новый порт здесь строится, стройка идёт полным ходом», – подчеркнул глава государства.

Андрей Чибис отметил, что сегодня готовность порта «Лавна» составляет 68%.

«Он является якорным объектом Мурманского транспортного узла. Президент России не раз отмечал важность реализации проекта его комплексной модернизации. Напомню, что первый груз по МТУ пойдет уже в конце этого года. Мурманский транспортный узел будет обеспечивать загрузку Севморпути», – сообщил глава региона Андрей Чибис.

Фото (Рамиль Ситдиков, РИА «Новости»): https://gov-murman.ru