Готовность проверили делом: состоялась противоаварийная тренировка в Апатитах

Вчера в Апатитах состоялась тренировка практических действий всех служб, обеспечивающих стабильную работу системы жизнеобеспечения населения в зимний период. Участие в тренировке приняли структурные подразделения администрации города Апатиты, Апатитской ТЭЦ, АО «Апатитыэнерго», управляющих организаций.

В таком формате тренировка прошла впервые, однако в дальнейшем это станет обычной практикой.

По легенде учений, утром в Апатитах поступило сообщение о сильных морозах, приведших к нарушениям энергоснабжения и авариям на теплосетях. Режим повышенной готовности для экстренных оперативных служб, диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций был введён в АО «Апатитыэнерго» и Апатитской ТЭЦ. Затем была отработана ситуация порыва трубопроводов отопления в многоквартирных домах. Все условные вызовы успешно приняты – люди, техника и ресурсы находятся в полной готовности.

Учения прокомментировал начальник управления формирования и реализации политики в области энергетики и жилищно-коммунального комплекса минэнерго и ЖКХ Мурманской области Кирилл Чудинов: «Мы проводим совместную тренировку на финальном этапе подготовки к отопительному периоду. Задействованы теплоснабжающие, теплосетевые организации, управляющие компании. Задача – оценить, насколько качественно происходит их взаимодействие, насколько оперативно устраняются технологические нарушения и предотвращаются аварии. Мы видим, что всё готово – есть специализированные средства защиты, позволяющие работать в тепловых камерах в условиях парения, присутствует специализированная техника. Взаимодействие муниципальной власти, ресурсников и управляющих организаций отличное, мы это видим».

«С февраля 2025 года мы работаем по новому порядку подготовки к отопительному периоду — он включает такие обязательные тренировки с участием ресурсоснабжающих и управляющих организаций для проверки, насколько эффективно они взаимодействуют друг с другом, как быстро и какими силами и средствами реагируют на аварийные ситуации. В администрации города Апатиты такие реальные ситуации находятся на контроле, мы всегда готовы подключиться к их решению дополнительными силами и оказать помощь. По итогам тренировки могу сказать, что коммуникации внутри ресурсоснабжающих организаций налажены, за прохождение возможных аварийных ситуаций мы спокойны, однако надеемся, что их вообще не возникнет!», – подчеркнула заместитель главы города Апатиты по городскому хозяйству Анна Костерова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556933/#&gid=1&pid=3