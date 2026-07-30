Готовность пройти проверку на детекторе лжи при трудоустройстве выше у тех, кто зарабатывает больше

7 из 10 претендующих на зарплату от 150 тысяч рублей готовы пройти проверку на детекторе лжи при трудоустройстве. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Компаний, проверяющих на полиграфе всех без исключения кандидатов, — 1%. Выборочные проверки проводят ещё 5% (в прошлом году было 4%). В 2025 году 36% рекрутёров видели смысл в полиграфе, сейчас — 39%. Доля категорических противников таких проверок сегодня составляет 57%.

Соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, — 65%. Каждый пятый категорически против, каждый шестой затрудняется с решением.

Среди россиян с зарплатой от 150000 рублей готовых пройти тест — 72%, а среди зарабатывающих до 100000 рублей — только 60%.

Мужчины лояльнее женщин (68 и 63% соответственно), а молодёжь до 35 лет чуть более открыта к проверкам (67%), чем респонденты старше 45 лет (63%).

Более лояльны к тестированию соискатели со средним профессиональным образованием (68%), чем кандидаты с высшим (63%).

Время проведения опроса: 29 июня — 16 июля 2026 года.