По инициативе портовиков проверено качество воды в роднике Фадеев ручей в Мурманске и установлен информационный указательСистема здравоохранения региона готова к подъёму простудных заболеваний и коронавируса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.11.23 18:00

Готовность россиян идти на жертвы ради карьеры всё ниже

Число россиян не готовых терпеть ограничения и неудобства ради роста по службе за 2 года выросло. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие по 500 представителей поколений Y и Z, а также 500 руководителей из всех округов страны.

В топ-5 сложностей, которые им довелось пройти на пути к карьерным вершинам, руководители чаще всего называли ненормированный день продолжительностью в 1,5—2 раза превышающей нормы рабочего времени (56%), нервное перенапряжение (50%), отказ от отдыха и развлечений (48%), долгую дорогу к месту работы (37%) и частые разлуки с семьей (35%).

Мало кто из представителей поколений Y и Z готов к подобным лишениям. Россияне 27—42 лет (поколение Y) чаще всего демонстрируют готовность к релокации (22%) и ограничению общения с друзьями (21%). Отказ от отдыха и развлечений допускает лишь каждый шестой (17%), ненормированный график работы — каждый седьмой (14%). По 12% говорят, что могли бы ради карьеры какое-то время трудиться на должностях низкой квалификации и терпеть разлуки с семьей. Россияне 18—26 лет (поколение Z) чаще всего согласны ради карьеры отказаться от развлечений и общения с друзьями, а также работать на неквалифицированных должностях (по 28%). Каждый четвертый мог бы отложить создание семьи и рождение ребенка. 24% — работать в компании с жесткой регламентацией процессов.

За 2 года число опрошенных, не готовых идти на лишения ради высокой должности и зарплаты, выросло: 25% среди поколения Y, 19% — среди Z (в 2021 году было 19 и 12% соответственно). В частности, среди представителей поколения Z стало меньше согласных на переезд, переработки и разлуку с семьей. Россияне 27—42 лет в этом году вообще продемонстрировали больше скепсиса в отношении любых лишений ради карьеры. Представители самого многочисленного поколения среди экономически активных граждан считают: «Не вижу смысла идти на какие-либо жертвы, когда любимую работу можно с легкостью совместить с любыми другими делами»; «10 раз подумайте, стоит ли гробить себя во имя работы. Ценности семьи, любви и дружбы отрицать бессмысленно».

Время проведения опроса: 4—21 ноября 2023 года.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Комментарий к новости:Юные герои из Мурманской области, удостоенные наград от Совета Федерации «За проявленное мужество», встретились с губернатором региона
Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Трюкач». Художественный сериал, 11 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: с 14 по 20 ноября в магазинах Мурманской области цены на куриные яйца выросли больше чем на 10%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 24 копейки, доллар потерял почти 11 62 копеек-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)Проблемы, с которыми обращаются мурманчане в администрацию, чаще всего касаются содержания и благоустройства придомовой территории-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика