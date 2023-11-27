Готовность россиян идти на жертвы ради карьеры всё ниже

Число россиян не готовых терпеть ограничения и неудобства ради роста по службе за 2 года выросло. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие по 500 представителей поколений Y и Z, а также 500 руководителей из всех округов страны.

В топ-5 сложностей, которые им довелось пройти на пути к карьерным вершинам, руководители чаще всего называли ненормированный день продолжительностью в 1,5—2 раза превышающей нормы рабочего времени (56%), нервное перенапряжение (50%), отказ от отдыха и развлечений (48%), долгую дорогу к месту работы (37%) и частые разлуки с семьей (35%).

Мало кто из представителей поколений Y и Z готов к подобным лишениям. Россияне 27—42 лет (поколение Y) чаще всего демонстрируют готовность к релокации (22%) и ограничению общения с друзьями (21%). Отказ от отдыха и развлечений допускает лишь каждый шестой (17%), ненормированный график работы — каждый седьмой (14%). По 12% говорят, что могли бы ради карьеры какое-то время трудиться на должностях низкой квалификации и терпеть разлуки с семьей. Россияне 18—26 лет (поколение Z) чаще всего согласны ради карьеры отказаться от развлечений и общения с друзьями, а также работать на неквалифицированных должностях (по 28%). Каждый четвертый мог бы отложить создание семьи и рождение ребенка. 24% — работать в компании с жесткой регламентацией процессов.

За 2 года число опрошенных, не готовых идти на лишения ради высокой должности и зарплаты, выросло: 25% среди поколения Y, 19% — среди Z (в 2021 году было 19 и 12% соответственно). В частности, среди представителей поколения Z стало меньше согласных на переезд, переработки и разлуку с семьей. Россияне 27—42 лет в этом году вообще продемонстрировали больше скепсиса в отношении любых лишений ради карьеры. Представители самого многочисленного поколения среди экономически активных граждан считают: «Не вижу смысла идти на какие-либо жертвы, когда любимую работу можно с легкостью совместить с любыми другими делами»; «10 раз подумайте, стоит ли гробить себя во имя работы. Ценности семьи, любви и дружбы отрицать бессмысленно».

Время проведения опроса: 4—21 ноября 2023 года.