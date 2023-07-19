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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.23 14:00

Готовы ли люди перейти из офиса на завод? Исследование hh.ru и реальная практика компаний

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, готовы ли соискатели сменить свою текущую профессию на квалифицированную рабочую специальность.

Итоги опроса

Доля опрошенных, не готовых сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность на данный момент в целом по стране составляет 34% (то есть больше трети опрошенных). По сравнению с показателями трёхлетней давности число таких респондентов в целом по стране выросло на 11 п.п. В свою очередь в Мурманской области число отказников уйти из офиса на завод составляет 33%, что выше показателей 2020 года на 8%. При этом в регионе выросла доля тех, кто в целом готов перейти на рабочую специальность в случае крайней необходимости (с 20% в 2020 г. до 38% в 2023 году). Отметим, что это один из самых высоких показателей по стране. Также на 2 п.п. увеличилась доля местных жителей, которые уже имеют рабочую профессию, но пока не планируют по ней работать (6%).

Кроме того, 10% жителей региона, прошедших опрос, в целом согласны покинуть офис и перейти на рабочую должность, если им гарантируют трудоустройство. Ещё 12% согласятся стать рабочими в случае бесплатного обучения новой специальности. В любом случае готовы освоить квалифицированную рабочую специальность лишь 5% местных респондентов.  

Топ-5 причин, по которым респонденты были бы готовы сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность: перспектива профессионального роста и заработка, превышающего заработок в нынешней профессии (50%), возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось хобби или увлечением (33%), возможность уйти с нынешней работы, которая уже надоела или не устраивает (30%), более широкие возможности для трудоустройства (31%), более стабильное самоощущение в случае обострения экономического кризиса (30%).

Интересно, что мужчины чаще женщин готовы освоить новую рабочую специальность, причем лидирующими причинами для них стали возможность профессионального роста и увеличения дохода (57% и 48% соответственно).

С другой стороны, есть противники смены «беловоротничковой» профессии на «синюю». Как правило, данные респонденты заявляют, что не готовы перейти на рабочую специальность, потому что заработок в нынешней профессии превосходит возможный заработок в рабочих специальностях (так ответили 33% местных респондентов, прошедших опрос). Каждый третий (35%) респондент среди причин указывает, что слабо представляют себе карьеру в рабочих специальностях, немного меньше считают, что рабочие специальности не для них. 32% слишком много учились и набирались опыта, чтобы начинать заново. Ещё 29% указывают, что нынешняя профессия вдохновляет и мотивирует. А каждый пятый (23%) отмечает, что у него есть ощутимые перспективы карьерного роста в нынешней профессии, поэтому ему незачем уходить из неё.

Реальная практика

В «Газпром газомоторное топливо» стартовал проект «Проведи рабочий день по-новому». На один день офисные специалисты компании приезжают на АГНКС, чтобы погрузиться в решение задач, от которых зависит бесперебойная и эффективная работа сети заправочных станций. На газовой заправочной станции можно попробовать себя в роли наполнителя баллонов, машиниста компрессорных установок и даже начальник АГНКС.

В течение двух месяцев новый для компании подход к вовлечению специалистов в операционные процессы опробуют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а после предложат последовать примеру центрального офиса филиалам компании, которые находятся в шести крупнейших городах России.

«Наши специалисты изучают рабочие процессы изнутри, общаются с клиентами станций. Все это делается для того, чтобы сервис и развитие клиентских услуг стали лучше, чем они есть сейчас», - говорит генеральный директор компании Денис Корниенко.

После проведенной рабочей смены на станции сотрудники заполняют анкеты, предлагая новые идеи для улучшения работы компании в целом и на станциях в частности. За прошедшие дни в проекте уже поучаствовали 40 человек, всего же новые для себя профессии опробуют почти 400 сотрудников компании.

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