Готовы предложения по развитию транспортной системы Мурманской области

Специалисты ФАУ «РОСДОРНИИ» представили губернатору Мурманской области Андрею Чибису методические рекомендации по разработке документов транспортного планирования Мурманской области и Мурманской городской агломерации. Рекомендации составлены институтом на основе проведения транспортных и социологических обследований. Презентацию провела и.о. заместителя генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Екатерина Брязгина.

Прошедшим летом РОСДОРНИИ провёл в Мурманской области масштабное исследование дорожного полотна с помощью передвижной лаборатории «Эскандор». Регион стал первым из субъектов Федерации, где был применён этот уникальный диагностический комплекс. Было обследовано порядка 1000 км дорог, создана их цифровая модель. Подготовка документов по развитию транспортной системы Мурманской области – продолжение сотрудничества ведущего отраслевого научного института с регионом.

Проведённый ФАУ «РОСДОРНИИ» социологический опрос показал оценку уровня удовлетворённости работой общественного транспорта в Мурманской области в 6,7 балла из 10 возможных – похожие результаты наблюдаются во многих других регионах европейской части России.

В число основных мероприятий по области вошёл капремонт и реконструкция более 1200 км федеральных и региональных автомобильных дорог, модернизация Мурманского транспортного узла, реконструкция аэропортов «Мурманск» и «Хибины».

По Мурманской городской агломерации выделены главные задачи – повышение транспортной доступности порта и территории проекта «Новый Мурманск» и обустройство улично-дорожной сети в планируемом новом микрорайоне на месте Больничного городка.

В Мурманске рекомендуется отменить ряд дублирующих маршрутов общественного транспорта малой вместимости, обеспечив потребности в перевозках на них магистральным транспортом большого класса.

Кроме того, эксперты ФАУ «РОСДОРНИИ» на основе изучения общественного мнения предлагают возродить морское сообщение Морской вокзал – Абрам-Мыс. При четырёх рейсах катера в будние дни прогнозируемый пассажиропоток составит до 35 тысяч человек в год.

Последнее предложение вызвало особый интерес губернатора. Андрей Чибис отметил, что считает срок его реализации – 2031 год – слишком отдалённым.

«Это же вопрос не только тех людей, которые оттуда на работу ездят. С Абрам-Мыса открывается прекрасный вид. Там есть парк, который нужно приводить в порядок, будет построена видовая площадка. В этом смысле Абрам-Мыс – ещё и яркий туристический объект. Экономический эффект будет комплексный», – подчеркнул глава региона, поручив пересчитать сроки воплощения проекта в жизнь.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис указал на необходимость создания модели изменения движения в центре Мурманска при предполагаемом перекрытии участка улицы Воровского от проспекта Ленина до улицы Коминтерна. От результатов таких расчётов будет в первую очередь зависеть план реконструкции площади Пять Углов.

С учётом этих и других замечаний губернатора проекты документов транспортного планирования будут доработаны ФАУ «РОСДОРНИИ» совместно с региональным Минтрансом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431661/#&gid=1&pid=5