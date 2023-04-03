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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.23 12:00

Готовятся к лету: работодатели увеличивают число вакансий для школьников

С начала года российские работодатели разместили на hh.ru более 9000 вакансий, подходящих для школьников. Это на 82% больше, чем в начале 2022.

Наибольший спрос на юных работников зафиксирован у компаний из Москвы (каждая пятая вакансия по стране), Московской области (13%) и Петербурга (10% или каждая десятая вакансия в России). В регионах СЗФО работодатели также стали активнее приглашать школьников на работу: прирост новых вакансий для юных работников на 117% по сравнению с прошлым годом.

«Летний сезон ещё не настал, но работодатели уже активно к нему готовятся. Ранее мы рассказывали, что в России растёт спрос на работников в туристической сфере. На данный момент мы фиксируем ещё один тренд – увеличение числа новых вакансий и рабочих мест для школьников. Работодатели всё чаще предлагают юным кандидатам работу на сезон или даже на штатной основе. В целом по России в пятёрке лидеров по спросу на молодых работников компании из сферы перевозок и логистики (17% новых вакансий), ИТ-сферы и телекома (по 6%), маркетинга (3%) и ритейла (1%).

При этом интересно, что в регионах СЗФО школьников на работу чаще приглашают, наоборот, ИТ-компании (17% вакансий с начала года), на втором месте находится телеком (15,1%) и только на третьем месте работодатели из сферы транспорта и перевозок (9%). Причём за год последние уменьшили число вакансий, доступных школьникам на 57%, а ИТ-сфера и телеком, наоборот, нарастили объёма спроса на 66% и 94% соответственно. Таким образом, ИТ-кластер в регионах СЗФО оказался более гибким и открытым для совсем юных работников», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-служба hh.ru СЗФО.

Школьники и будущие выпускники также достаточно активны: данная категория соискателей успела разместить или обновить на hh.ru более 180 тысяч резюме с начала года, из них только за март более 36% резюме. Доля резюме школьников Мурманской области составила 2% от всего объёма по СЗФО.

Аналитика показывает, что наиболее активными в этом году являются юные соискательницы – они разместили более половины (58% резюме).

Чаще всего юные кандидаты отмечают среди своих сильных качеств грамотную речь, умение работать в команде, сильные навыки пользователей ПК, хорошее знание английского языка и грамотный русский язык.

Чаще всего российских школьников интересуют такие профессии как продавец-консультант (более 18000 резюме от школьников), официантов (более 17000 резюме), курьеров, клиентских менеджеров, администраторов, упаковщиков, промоутеров, операторов колл-центров, копирайтеров, дизайнеров, разработчиков, а также кредитных специалистов.

Топ вакансий в Мурманской области, подходящих для школьников:

  1. Удаленный оператор call-центра, от 28 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/77363439;
  2. Технический дизайнер, от 5 000 до 15 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/78689690;
  3. Копирайтер,https://spb.hh.ru/vacancy/78079644;
  4. Наставник / репетитор по физике для школьников 5-9 класс,https://spb.hh.ru/vacancy/75839185;
  5. Редактор вопросов ЧГК / заданий для КВИЗов, https://spb.hh.ru/vacancy/78614034.

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