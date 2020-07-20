Готовятся поправки в правила выселения из аварийных домов

Не все жильцы хотят переселяться из аварийных домов. Причины разные. «Это сегодня проблема, - рассказал в интервью «Российской газете» глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. - Большинство жильцов готово уехать из аварийного дома, а одна-две семьи говорят: «Мы не уедем!». Сейчас для таких ситуаций готовятся поправки в закон».

Если две трети жильцов проголосуют на общем собрании за переселение, то для всех остальных это решение будет обязательным. «А сейчас, - напоминает Степашин, - решение принимается через суд. Но это очень непростая процедура. И долгая по времени».

Ещё одна проблема связана с самим понятием – «аварийное жилье». «По мне - это вообще сегодня самая большая проблема. Мы всё ещё разделяем: отдельно ветхое жильё, отдельно аварийное. Пора перестать прятать голову в песок, как страусы, не замечая, что в ветхих домах жить нельзя. XXI век на дворе! Ветхое - это и есть аварийное жильё. Нечего их делить. И надо помогать регионам избавляться от такого старья».