ГОУП «Мурманскводоканал» продолжает обновление спецавтопарка

Апатитский участок ГОУП «Мурманскводоканал» накануне Нового года получил три автомобиля марки «Форд» – грузовой и грузопассажирский микроавтобусы, а также мощную каналопромывочную машину.

Автомашины находятся на гарантии, а для проведения необходимого ремонта заключен договор с дилером. Парк предприятия комплектуется техникой одной марки. Это позволит формировать склад унифицированных запчастей.

Как отметили в организации, полноприводные автомобили особенно хорошо зарекомендовали себя в зимних условиях, когда необходимо добраться до мест проведения работ на труднодоступном участке.

Фото: https://gov-murman.ru