Говорим о вакцинации: новый эфир Школы семейного здоровья в рамках лектория «Санпросвет»

Тема второго занятия Школы семейного здоровья «К прививкам – индивидуальный подход». Кому, когда, как – все необходимые человеку прививки включены в Национальный календарь, но эти вопросы в теме вакцинации по-прежнему актуальны.

О каких вакцинах обычно забывают взрослые? Как выбрать самый удачный момент для вакцинации малыша? Может ли вакцинация от одного заболевания защитить и от других болезней? Можно ли узнать заранее о возможной аллергической реакции? Когда прививаться для защиты от гриппа?

На эти и многие другие вопросы ответят ведущие специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. На новом занятии Школы семейного здоровья в рамках лектория «Санпросвет» обсудим разные аспекты вакцинации для каждого с ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики (CMD) Михаилом Юрьевичем Лебедевым и ведущим научным сотрудником клинического отдела инфекционной патологии Светланой Викторовной Николаевой.

Модератор: Наталья Юрьевна Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Второе занятие осеннего цикла Школы семейного здоровья состоится 11 сентября в 12.00 (мск) в прямом эфире на площадке «VК Видео».

Школа семейного здоровья – социально-образовательный проект ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора под эгидой лектория «Санпросвет». В рамках школы практикующие врачи и исследователи в формате онлайн-уроков дают простые и понятные ответы на частые вопросы, которые регулярно задают пациенты – в особенности родители. Темы охватывают профилактику инфекционных заболеваний, детский иммунитет, сезонные риски, вакцинацию и многое другое. Летний цикл занятий школы был посвящён клещевым инфекциям, острым кишечным инфекциям, паразитарным инфекциям, а также опасностям, с которыми можно столкнуться во время отпуска в экзотически странах.

Школа семейного здоровья создана для всех, кто привык заботиться о здоровье близких, доверяет информации из авторитетных источников и ищет поддержки экспертов; для врачей – когда нужна помощь с ответами на вопросы, которые пациенты не успевают задать во время приёма.