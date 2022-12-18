«Говорит и показывает Ковдор»: при поддержке президентского гранта оцифрованы архивные кадры и записаны воспоминания известных ковдорчан

При поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив сотрудники Ковдорского краеведческого музея смогли сохранить для будущих поколений ковдорчан уникальные фрагменты истории родного города.

Жизни сильных и мужественных людей – горняков, строителей, медработников, учителей, журналистов – посвящён социокультурный проект музея под названием «Говорит и показывает Ковдор!».

Организаторы поясняют, что в музейном фонде временного хранения находятся десятки записей на магнитофонных плёнках, кинохроника и видеокассеты. Чтобы эти записи не пропали, их необходимо профессионально отреставрировать и оцифровать – так сохранятся воспоминания заполярных партизан, первостроителей, геологов, воинов-интернационалистов, фрагменты выступлений саамов, съёмки мероприятий районного масштаба и многое другое. А чтобы не прервалась связь времён, нужно собирать живые свидетельства участников строительства города, разведки и освоения недр, создания и развития Ковдорского района.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в результате было создано 15 видеофильмов об известных земляках из самых разных сфер деятельности. В их основе – биографические истории в формате «интервью», фрагменты оцифрованных материалов (старая кинохроника, семейные архивы) и взгляд со стороны: рассказы родных, коллег, друзей.

Оцифрованные материалы со старых носителей информации, ставшие объектами интеллектуальной собственности Ковдорского краеведческого музея и базой для создания музейного цифрового репозитария, представляют собой наглядный пример использования современных технологий для популяризации и обеспечения доступности музейных коллекций. Посмотреть созданные фильмы и узнать подробности о проекте можно на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/public212400298?z=photo-212400298_457239311%2Falbum-212400298_00%2Frev