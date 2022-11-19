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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.22 15:00

Говоря о планах по реализации мероприятий госпрограммы «Транспортная система» в 2023 году, у Артура Попова оптимистичный настрой

Проект основного финансового закона был в центре внимания участников заседания комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова.

Всего в Дорожном фонде Мурманской области предусмотрено свыше 8,7 миллиарда рублей. Говоря о планах по реализации мероприятий госпрограммы «Транспортная система», Артур Попов отметил оптимистичный настрой на следующий год:

- Средства Дорожного фонда увеличиваются весьма значительно, почти на 40 процентов. Заложены два крупных проекта – «Новый Мурманск» и давно наболевший ремонт автодороги Апатиты - Кировск. Кроме того, достаточно серьёзно увеличивается финансирование муниципалитетов на ремонт дорог.

Всего на реализацию государственной программы «Транспортная система» предусмотрено на 2023 год свыше 10 миллиардов рублей, на реконструкцию автомобильной дороги Апатиты - Кировск 1,5 миллиарда рублей.

Около 400 миллионов рублей будет выделено на приведение региональных автомобильных дорог в нормативное состояние. Планируется капитальный ремонт и реконструкция автоподъезда к селу Териберка.

В центре внимания – жители отдалённых населённых пунктов. Свыше 77 миллионов рублей планируется направить в виде субсидий муниципальным образованиям для обеспечения авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений. Более 18,7 миллиона выделено на государственную финансовую поддержку доставки товаров в районы с ограниченными сроками завоза грузов.

Свыше 760 миллионов рублей будет направлено на реализацию регионального проекта по цифровизации городского хозяйства. В их числе – мероприятия по обеспечению общественной безопасности.

Комитет рекомендовал принять проект закона об областном бюджете на 2023 год и последующий период в первом чтении.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26370/

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