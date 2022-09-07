Гожилстройнадзор разъясняет: за должников жильцы платить не будут

Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области опубликовало разъяснения для северян после вступления в силу с 1 сентября 2022 года постановления правительства РФ о новом порядке расчета платы за общедомовые нужды (ОДН).

В некоторых СМИ и социальных сетях региона появилась информация о том, что теперь данные платежи будут распределяться таким образом, что добросовестные плательщики будут платить за должников. Это не так, отмечают в министерстве.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, согласно вступившим в силу изменениям, каждый собственник жилья будет оплачивать ОДН только в пределах своей доли в общем имуществе дома. Ранее собственники платили за ОДН по нормативу (если собственники не выбрали расчёт по ОДПУ) и если в доме стоял общедомовой прибор учёта (ОДПУ), то перерасчёт не делался из-за отсутствия специального механизма. Теперь этот механизм создан, и при наличии ОДПУ плата в объёме потребления электрической энергии будет распределяться равномерно среди всех собственников пропорционально доле в общем имуществе.

То есть за должников никто из других жильцов платить не будет.

Подробная информация о изменениях размещена на сайте министерства по ссылке.