Градообразующее предприятие Ковдора станет резидентом АЗРФ

23 октября на заседании комиссии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики была рассмотрена и одобрена заявка АО «Ковдорский ГОК» на получение статуса резидента Арктической зоны России.

Компания планирует реализацию инвестиционного проекта, направленного на разнос бортов карьера магнетитовых и апатитовых руд, его углубление и строительство новых объектов инфраструктуры. В свою очередь, это позволит вскрыть дополнительную руду на более глубоких горизонтах, обеспечить производство продукции и продлить период эффективной работы градообразующего предприятия.

«Продукция предприятия является премиальным фосфорным сырьём для российских производителей минеральных удобрений, а также является востребованной и конкурентоспособной. Объём инвестиций по проекту составляет порядка 20 миллиардов рублей, будет создано 131 новое рабочее место», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Планируется, что за 13 лет реализации проекта объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составит около 17,5 миллиарда рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, соглашение об осуществлении деятельности будет направлено инвестору в течение 10 дней, после его подписания компания официально получит статус резидента АЗРФ. В числе прошедших отбор и заключивших соглашения об инвестиционной деятельности компании из Мурманской области «Норд Стар», «Порт Лиинахамари», «Флогопит» и «Русский Лосось».