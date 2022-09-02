Градообразующему предприятию Мурманска АО «ММТП» сегодня исполнилось 107 лет!

Сегодня коллектив АО «Мурманский морской торговый порт» принимает многочисленные поздравления со 107-й годовщиной со дня рождения предприятия.

А в первую очередь поздравляет тружеников торгового порта исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов:

- Уважаемые мурманчане! Дорогие ветераны Мурманского морского торгового порта и коллеги! Поздравляю со 107-й годовщиной со дня рождения нашего предприятия!

Заложенный в Кольском заливе на заре ХХ века, Мурманский морской торговый порт отразил в своей истории все ключевые этапы развития Заполярного края и нашей страны. Именно поэтому мы всегда с особой благодарностью вспоминаем поколения работников порта, чей трудовой героизм позволил построить на пустынных сопках крупнейший порт за Полярным кругом и рожденный рядом с ним город-герой Мурманск. Особое мужество было проявлено портовиками и всеми жителями нашего края в годы Великой Отечественной войны, когда мурманские причалы стали главной целью фашистских захватчиков, но никакие бомбежки не заставили прекратить перевалку грузов, необходимых для Победы.

На протяжении всех минувших десятилетий Мурманский морской торговый порт жил, трудился, развивался и всегда шел вперед. Не стал исключением и нынешний год. Новые производственные рекорды установили работники двух грузовых районов и весь порт в целом, были успешно обработаны уникальные грузы, рекордным стало число пришедших в порт морских супертяжеловесов – судов класса Capesize. Основой этих достижений был и остается огромный опыт и высочайший профессионализм всего коллектива, надежное и эффективное взаимодействие с нашими партнерами, неизменная готовность идти вперед.

Думаю, будет не совсем справедливо говорить, что те, кто более века назад строил первые причалы порта, о таких достижениях могли только мечтать - они верили, что их детищу могут покориться самые высокие достижения, и много работали, чтобы воплотить свои надежды в реальность. И не случайно совсем недавно планы развития АО «ММТП» вошли в число 150 важных проектов Северного морского пути, утвержденных правительством Российской Федерации на период до 2035 года. А значит, энергия созидания, которая уже 107 лет вдохновляет работников Мурманского морского торгового порта, продолжает формировать наш завтрашний день.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенной работы и процветания! Пусть планы сбываются и делают нашу жизнь счастливой! С праздником, дорогие друзья!

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249838%2Fwall-149919532_2721