Градус встречи: глава флотской столицы Владимир Евменьков ответил на вопросы жителей ЗАТО

В конце недели в Центре досуга молодёжи флотской столицы прошла встреча главы ЗАТО Владимира Евменкова с жителями. Говорили о январских авариях, перерасчёте за отопление, благоустройстве, медицинском обслуживании.

«Наше общение всегда проходит предельно откровенно, сегодня - особенно, - прокомментировал глава муниципалитета. - Градус беседе придавали эмоции, вызванные аварийными ситуациями, с которых начался год. Они действительно во многом оказались показательными. Каждую аварию мы детально разбираем, делаем выводы, определяем участки, требующие первоочередного внимания при планировании ремонтной кампании. Благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса и правительства региона нам уже удалось заменить теплосети в Североморске-3 и Шукозере, и это позволило избежать там аварийных ситуаций. В этом году продолжим работы в городе и п.г.т. Сафоново с учётом выявленных в январе проблемных участков».

Один самых острых вопросов был во время общения – перерасчёт за теплоснабжение. «Мурманэнергосбыт» произвёл его за два дня. Однако есть адреса, где восстановление подачи отопления длилось дольше.

«Соответствующие акты по Верхней Ваенге составлены и направлены в ресурсоснабжающую организацию для дополнительного перерасчёта в сторону уменьшения, - сообщил Владимир Евменьков. - То же сделаем и по Сафоново. Комитет по развитию городского хозяйства также готов оказать помощь в составлении обращений в «МЭС» по всем спорным моментам».

Ещё один болезненный вопрос – реорганизация отделения сестринского ухода в Североморской ЦРБ и перераспределение коек в Кольскую больницу.

«Опасения жителей обязательно доведу до регионального Министерства здравоохранения, - заверил глава. - Уверен, окончательное решение будет взвешенным, с учётом всех рисков».

Прозвучали также вопросы от жителей домов с улиц Пионерской, Колышкина, Адмирала Сизова, Флотских Строителей, сразу несколько – от сафоновцев. Касались они благоустройства, содержания и ремонта жилфонда.

«Благодарю всех, кто прислал сообщения заранее и нашёл возможность прийти, чтобы открыто обозначить волнующие темы. Именно для этого и проводим такие встречи. Решение всех озвученных вопросов взял на личный контроль», - сообщил Владимир Евменьков, глава администрации ЗАТО г. Североморск.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19327-vstrecha-1/#news-gal-4