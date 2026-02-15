Мурманчане почтили память воинов-интернационалистовНаш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.02.26 12:00

Градус встречи: глава флотской столицы Владимир Евменьков ответил на вопросы жителей ЗАТО

В конце недели в Центре досуга молодёжи флотской столицы прошла встреча главы ЗАТО Владимира Евменкова с жителями. Говорили о январских авариях, перерасчёте за отопление, благоустройстве, медицинском обслуживании.

«Наше общение всегда проходит предельно откровенно, сегодня - особенно, - прокомментировал глава муниципалитета. - Градус беседе придавали эмоции, вызванные аварийными ситуациями, с которых начался год. Они действительно во многом оказались показательными. Каждую аварию мы детально разбираем, делаем выводы, определяем участки, требующие первоочередного внимания при планировании ремонтной кампании. Благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса и правительства региона нам уже удалось заменить теплосети в Североморске-3 и Шукозере, и это позволило избежать там аварийных ситуаций. В этом году продолжим работы в городе и п.г.т. Сафоново с учётом выявленных в январе проблемных участков».

Один самых острых вопросов был во время общения – перерасчёт за теплоснабжение. «Мурманэнергосбыт» произвёл его за два дня. Однако есть адреса, где восстановление подачи отопления длилось дольше.

«Соответствующие акты по Верхней Ваенге составлены и направлены в ресурсоснабжающую организацию для дополнительного перерасчёта в сторону уменьшения, - сообщил Владимир Евменьков. - То же сделаем и по Сафоново. Комитет по развитию городского хозяйства также готов оказать помощь в составлении обращений в «МЭС» по всем спорным моментам».

Ещё один болезненный вопрос – реорганизация отделения сестринского ухода в Североморской ЦРБ и перераспределение коек в Кольскую больницу.

«Опасения жителей обязательно доведу до регионального Министерства здравоохранения, - заверил глава. - Уверен, окончательное решение будет взвешенным, с учётом всех рисков».

Прозвучали также вопросы от жителей домов с улиц Пионерской, Колышкина, Адмирала Сизова, Флотских Строителей, сразу несколько – от сафоновцев. Касались они благоустройства, содержания и ремонта жилфонда.

«Благодарю всех, кто прислал сообщения заранее и нашёл возможность прийти, чтобы открыто обозначить волнующие темы. Именно для этого и проводим такие встречи. Решение всех озвученных вопросов взял на личный контроль», - сообщил Владимир Евменьков, глава администрации ЗАТО г. Североморск.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19327-vstrecha-1/#news-gal-4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире19:30«Одинокая женщина желает познакомиться». Художественный фильм (16+)21:00«Ожирение. Болезнь века». Научно-популярная программа (16+)21:50«Большая свадьба». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в январе россиян удивил рост цен на газеты-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»