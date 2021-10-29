График работы медицинских организаций региона в период с 30 октября по 7 ноября

Медицинские организации, подведомственные региональному Минздраву, 1, 2 и 3 ноября будут работать по обычному графику.

Дежурные службы амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений), в том числе по профилю стоматология будут работать в следующем порядке:

– в полном объёме – в период с 1 по 3 ноября (включительно);

– по режиму субботних дней – 30 октября, 5 и 6 ноября;

– 31 октября, 4 и 7 ноября – выходные, праздничные дни.

В ежедневном режиме с 30 октября по 7 ноября продолжат работать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и патронажных бригад неотложной медицинской помощи для осмотра на дому пациентов с установленным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.