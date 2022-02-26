«Графика народов Севера»: художники Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока получат возможность представить свои работы в разных городах России

Продолжается приём заявок на участие в проекте «Графика народов Севера» Фонда «Искусство наций» (г. Москва). Проект направлен на поддержку художников-графиков Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, сохранение, актуализацию и развитие тиражной графики как способа выражения национальной идентичности и продолжения уникальных региональных традиций в изобразительном искусстве.

Отобранные по итогам конкурса работы будут экспонироваться в государственных музеях в Москве, Смоленске, Томске, Нижнем Тагиле и Южно-Сахалинске. Кроме того, 10 лучших художников смогут пройти обучение на мастер-классах по созданию произведений тиражной графики в разных техниках, которые состоятся в Москве с 30 мая по 28 июня. Расходы на перелёт, проживание и обучение участников берет на себя Фонд «Искусство наций».

Подать заявку на участие и ознакомиться с правилами проведения конкурса можно на официальном сайте проекта. Принимается до 20 графических работ или набросков, которые могут быть реализованы в технике линогравюры.

Проект «Графика народов Севера» осуществляется при поддержке Фонда Президентских грантов, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441149/#&gid=1&pid=1