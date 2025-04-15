Гран-при фестиваля Мурманской лиги КВН завоевала команда «Изи» из Мурманска

В мурманском Дворце культуры им. С.М. Кирова состоялся фестиваль Мурманской официальной лиги КВН. На сцену вышли 16 команд от мончегорских «СССР» до калининградских «Ожидание/реальность». Они боролись за 12 путевок в сезон.

Выступления весёлых и находчивых не обошлись без смелых и ироничных шуток на актуальные, в том числе на политические темы о введенных санкциях, материнском капитале, реновации ЗАТО и недавно прошедшем в столице Кольского Заполярья Международном арктическом форуме, во время которого в центре города «запекли» в фольге кита. Юмористы отметили, что им почётно стоять на той же сцене, с которой в марте выступал с обращением к северянам Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин во время МАФ–2025.

«Сегодня мы убедились, что КВН — это тоже важная часть жизни региона. Спасибо вам за вашу энергию, талант и умение поднять настроение. Вы доказали, что в Мурманской области живёт настоящая школа юмора. Так держать, друзья, пусть ваши шутки звучат громко и уверенно!», – сказал глава региона Андрей Чибис.

За остротой шуток следили члены жюри, в том числе руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

«Оценивать выступления команд, каждую из которых отличает уникальный стиль и подход, — задача непростая. Очень сложно судить, потому что ты кого-то должен критиковать и никого не обидеть. Однако, несмотря на эту сложность, у нас уже сложилась очень опытная судейская компания. Судьи знают, как важно найти золотую середину в оценках, ведь все участники вложили свою душу в выступления», – отметила Евгения Чибис.

«КВН – это не только шутки, это ещё и мысли, это очень много всего: и музыка, и режиссура. Поэтому я смотрю на совокупность всего, оцениваю всё сразу профессиональным взглядом. Я могу сказать, что в Мурманской области хорошие молодые команды, очень здорово что у вас их поддерживают. Тому доказательство – личное присутствие губернатора Андрея Чибиса на фестивале, я как кавээнщик знаю, что это дорогого стоит, когда чувствуешь настоящую заинтересованность в твоем творчестве, особенно в начале своего пути», – подчеркнул Игорь Пименов, член-жюри, стендап-комик, фронтмен команды КВН «Флэш-Рояль».

По итогам выступлений гран-при фестиваля завоевала команда «Изи» из Мурманска. Главный трофей - кубок победителям вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Проигравших в этот раз не было, так как глава региона дал возможность всем командам пройти в сезон.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/